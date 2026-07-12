Somerset Community College announces President’s List

Somerset Community College has announced the recipients of the President’s List for Spring 2026 for Laurel, Whitley and Knox counties.
The President List recipients are part-time and full-time students who maintain a current GPA of 4.0.
Spring 2026 Part-time President’s List recipients includes:
Laurel
Ada Asher, Christy Baker, Heidi Bentley, Stephen Blankenship, Dawn Boswell, Nick Brantley, Paige Buttery, Caitlyn Caldwell, Lonna Campbell, Autumn Cathers, Darran Cheman, Kylie Clem, Angela Collett, Kimberly Collett, Bethany Collins, Anthony Couch, Meranda Couch, Brandon Disney, Staci Eaton, Ericka Estridge, Shelly Evans, Brenda Eversole, Madison Fields, Madison Gabbard, Ricky Gibbs, Bryan Gouge, Patrick Hollan, Roxanna Jackson, Christina Johnson, Dylan Johnson, Mariann Jones, Annette Kelly, Sylvester King, Ariel Lewis, Samantha Lewis, Rachel Lock, Tammy Lovins, Kate McQueen, Jessica Messer, Amanda Miller, Isaac Mills, Taylor Mincey , Brittany Moore, Nina Morgan, Jaylyne Nicholson, Prit Patel, Allie Pheanis, Tamira Powell, Megan Raney, Angie Roberts, Katie Samples, Emily Smith, Kelly Smith, Kimmy Smith, Sierra Smith, Kathryn Spradley, Kristi Stevens, Adam Sunderlage, Autumn Tapio, Angela Taylor, Caley Taylor, Courtney Tyree, Ashton Vandeventer, Stephen Vickers, Raegan Ward, Robert Webb, Melody Wilhoit, Josie Williams, Natalie Williams, Benjamin Wilson, Kennedy Woliver and Christopher Woolum.
Whitley
Evan Beardsley, Trinity Bolster, Toni Buttery, Lowell Carter, Zach Collier, Brianna Collins, Hope Crow, Madison Eaton, Tatiana Torres Espada, Oliveya Estes, Andrew Faulkner, Sam Fugate, Erica Gabbard, Angela Garcia, Ariella Garland, Hannah Gray, Kaitlyn Hale, Tiffany Havens, Christy Helton, Jana Hinkle, Makinsey Irvin, Britney Johnson, Courtney Lawson, Alexis Litteral, Emily Manus, Lauren Matney, Cortney Monhollen, Jessica Mullis, Kristy Partin, Christopher Powers, Crystal Roach, Caitlinn Rose, Jaelyn Slusher, Uriah Thomas, Tesla Wynn and Amy Young.
Knox
Cassie Baker, Veronica Broughton, Matthew Disney, Linda Frost, Shelbee Gambrel, Zach Hunt, Amanda Ledford, Robby Mills and Houston Vaughn.
Spring 2026 Full-time President’s List recipients includes:
Laurel
Katie Adams, Clay Addams, Megan Ashley, Kayleigh Bacon, Gabby Barger, Maddox Bays, Crystal Bowling, Trevor Bowling, Desean Bowman, Bailey Brown, Sally Brown, Madison Bryant, Lisa Buttery, Emily Canada, Virginia Carnes, Jade Chavies, Courtney Coffey-Hubbard, Justin Combs, Jerrett Couch, Dominic Dangelo, Breial Davis, Daniel Eversole, Will Faris, Autumn Farmer, Zac Feltner, Emily Fields, Lilly Flowers, Allison Flynn, Candace Gabbard, AJ Gibson, Esther Gilpin, Alicia Goss, Brack Grant, Malaina Grubb, Aden Hamilton, Charity Hammons, Hayden Hedrick, Logan Helton, Graci Hinkle, Dawn Hoskins, Michele Huff, Chet Hughes, Dexter Hughes, Adryanna Jackson, Anthony Jones, Keri Justice, Summer Lawson, Jake Leger, Kara Lewis, Lydia Lewis, Madison Little, Ashley Littlejohn, Ester Lockaby, Hunter Lunsford, Elizabeth MacNevin, Jesse Manning, Joy Manning, Cade Mardis, Hunter Martin, Makayla Massey, Maloree McMullin, Bree McQueen, Kimberly McVey, Jonathon Miller, Destiny Mounce, Bailee Muncy, Monique Mwasumbi, Jessica Nicholson, Audrey Orr, Jeramy Owsley, Markita Peters, Miranda Proffitt, Makayla Roark, Savannah Rogos, Regan Rutledge, Pamela Scott, Holly Sherman, CJ Simmons, Leah Sims, Gracie Sizemore, Ashley Smalley, Brad Smith, Monica Smith, Miranda Stooksbury, Jeremiah Wathen, Landon Whitaker, Jason Wilson and Benjamin York.
Whitley
Clarence Adams, Tyra Adkins, Rose Barnhill, Kaylynn Canady, Emily Amanda Capps, Emily Carnes, Keisha Davis, Makenzie Gilley, John Morgan Hamilton, Hailey Hembree, Savannah Hollingsworth, Kim Hudson, Charity Justice, Brande Kidd, Bryan Laschon, Luke Meadows, Shelby Moore, Hannah Nolan, Nate Owens, Jeff Philpot, Carissa Powers, John-Riley Richardson, Matt Seibert, Jailyn Sims, Ashley Smallwood, Taylor Swafford, Michael Terry, Aliya Thompson, Brittany Thornton, Braydon Van, Kristi Wells, Justin Wright and Matthew Wright.
Knox
Amanda Arthur, Dominique Broughton, Jess Carpenter, Kamryn Chrisco, Josh Eaton, Savannah Hubbard, Bryna Jacobs, Jackson Kilburn, Jonathan Martin, Mykenzie Mcintyre, Barbara Rodriguez, Aalyah Sinclair, Lisa Wilburn