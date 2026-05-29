Cynthia “Cindy” Ann Greene

Posted By: Linda Carpenter

Cynthia “Cindy” Ann Greene, age 67, of Jellico, Tennessee passed away Thursday, May 28, 2026, at home. She was born December 26, 1958, in Bellefontaine, Ohio.
Cindy is preceded in death by father, Norman Shade; step-father and more of a father, Willie Burkhammer; and brother, Norman Paul Grube.
She is survived by husband, Rodney “Ron” Greene; nephew and like a son, Dennis Blankenship; mother, Phyllis Ann (Cox) Burkhammer; brothers, Gregory Grube, William Grube; and a host of family and friends to mourn her passing.
A private graveside service was held on Friday, May 29, in the Greene Family Cemetery in Newcomb, Tennessee.
Harp Funeral Home of Jellico in charge of arrangements.

Linda Carpenter
The News Journal is a Kentucky Press Association award winning newspaper. It is the legal paper of record for Whitley County.

