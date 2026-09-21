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Obituaries

Jennifer Jana McKeehan

Posted By: Linda Carpenter

Date:

Jennifer Jana McKeehan, age 59, of Pioneer, Tennessee passed away Saturday, September 19, 2026, at home.
She was born April 29, 1967, in Knoxville, Tennessee.
Jennifer is preceded in death by her father, James Garner; and mother, Beulah (MaCartey) Garner.
She is survived by her husband, Donald McKeehan; son, Menden McKeehan and Amy; daughter, Ribbon McKeehan Sanchez and Michael; grandchildren, Jacob, Isabelle, Liam, Eva, Axle, Emma, and Gideon; and a host of nieces, nephews, friends and family to mourn her passing.
The family will receive friends from 12-2 pm Friday, September 25, at Harp Funeral Home Chapel, with funeral services at 2 pm.
Burial will follow in the Adkins-McKeehan Cemetery in Newcomb, TN.
Harp Funeral Home of Jellico in charge of arrangements.

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Posted by:
Linda Carpenter
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