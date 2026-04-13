Mason Tyler Scott Marlow, age 17, of Duff, Tennessee passed away Sunday, April 12, 2026, at home.
He was born April 27, 2008, in Jellico, Tennessee. Mason was a senior at Jellico High School.
Mason is survived by his grandparents, David and Rebecca Marlow, Grant Morris, Shawnee Shoops; father, Kevin Scott Marlow; mother, Stephanie DeShea (Morris) Marlow; brothers, Carson David Grant Marlow, Cameron Joshua Blake Marlow, Chase Jackson Ray Marlow; sister, Brittany Kylie Ell; and a host of friends and family to mourn his passing.
The family will receive friends from 5-7 pm on Wednesday, April 15, Harp Funeral Home Chapel, with the funeral services beginning at 7 pm with Rev. Ray Woods officiating.
Burial will be at 11 am on Thursday, April 16, in the Marlow Family Cemetery at 1353 Highway 90 in Duff, TN.
Harp Funeral Home of Jellico in charge of arrangements.
Mason Tyler Scott Marlow, age 17, of Duff, Tennessee passed away Sunday, April 12, 2026, at home.