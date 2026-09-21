Obituaries John Kanter Posted By: Linda Carpenter Date: September 21, 2026 Read this story and more for just $.99 cents today, or subscribe to get access every day! Please login to view this content. Not a Member? Join Us Linda Carpenter TagsJohn Kanter Previous articlePatricia Lyn Hubbard WeaverNext articleLinda Marie (Fischer) Robinson SubscribeI want inI've read and accept the Privacy Policy. Share post: FacebookTwitterPinterestWhatsApp Popular Jennifer Jana McKeehan Benny Garrett Barbara Kay Perkins Larry Lee Helton Kathy “Flora” Brown More like thisRelated Jennifer Jana McKeehan Linda Carpenter - September 21, 2026 Jennifer Jana McKeehan, age 59, of Pioneer, Tennessee passed... Benny Garrett Linda Carpenter - September 21, 2026 Benny Garrett, age 76, of Clairfield, Tennessee passed away... Barbara Kay Perkins Linda Carpenter - September 21, 2026 Barbara Kay Perkins, age 73, of Pioneer, Tennessee passed... Larry Lee Helton Linda Carpenter - September 21, 2026 Larry Lee Helton, 70, of Rockholds, Kentucky, passed away...