News Main Street, Kentucky Ave. repaving still in the works By: Mark White Date: July 23, 2026 More road paving is coming to Corbin this summer. Read this story and more for just $.99 cents today, or subscribe to get access every day! Please login to view this content. Not a Member? Join Us Mark White TagsCorbin City CommissionCorbin City Manager Scott WilliamsonKentucky AvenueKentucky Transportation CabinetLocal Assistance Road Program (LARP)Main Street Previous articleFive year sentence recommended in Corbin man’s escape caseNext articleDeanna Corey Andrews SubscribeI want inI've read and accept the Privacy Policy. Share post: FacebookTwitterPinterestWhatsApp Popular Corbin vehicle auction raises $60,000 Chelsie Chambers named Arena General Manager Deanna Corey Andrews Five year sentence recommended in Corbin man’s escape case Corbin man pleads guilty in moped wreck that killed 10-year-old girl More like thisRelated Corbin vehicle auction raises $60,000 Mark White - July 23, 2026 A Corbin Police Department auction of surplus and seized... Chelsie Chambers named Arena General Manager Mark White - July 23, 2026 The Corbin Arena has a new general manager, who... Deanna Corey Andrews Linda Carpenter - July 23, 2026 Deanna Corey Andrews, 78, of Williamsburg, Kentucky, passed away... Five year sentence recommended in Corbin man’s escape case Mark White - July 23, 2026 Prosecutors have recommended a five-year prison sentence for a...